الأهلي والترجي.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم المصرية والتونسية والإفريقية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره الترجي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت مواجهة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدها ملعب رادس بتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تُنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.