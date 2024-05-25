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ماذا يحتاج الاهلي لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي؟

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الأهلي - الترجي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي - الترجي - دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، مواجهة حاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

ويبحث الاهلي عن حسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه والثانية على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره التونسي، اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب النهائي الإفريقي.

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وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد الترجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية .

ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبي الذي حققه في لقاء الذهاب.

وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل السلبي، سيتم الاتجاه إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر، لحسم بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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