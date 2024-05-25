ماذا يحتاج الاهلي لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي؟

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، مواجهة حاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

ويبحث الاهلي عن حسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه والثانية على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره التونسي، اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب النهائي الإفريقي.

اقرأ أيضاً.. إنبي يوضح دور محمد صلاح في فشل انتقال نجميه لـ الاهلي والزمالك

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد الترجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبي الذي حققه في لقاء الذهاب.

وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل السلبي، سيتم الاتجاه إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر، لحسم بطل النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.