الزمالك يرد التهنئه للأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاس حسين لبيب التهنئه لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي سبق منذ أيام وقرر تهنئة نادي الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلى الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهره الدولي فى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وموتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشهد اللقاء أكثر من ٦٠ ألف مشجع كان لهم دور كبير فى تحفيز اللاعبين.

ويلتقى الأهلى مع منافسه التقليدي الزمالك فى السوبر الإفريقى والذى لم يتحدد موعده حتى الآن وإن كان متوقعا أن يقام أواخر يونيه بالمملكه العربيه السعوديه.