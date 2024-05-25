شاهد.. لحظة رفع الأهلي كأس إفريقيا و"جنون" الجماهير في المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - توج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي.

سجل روجير أهولو لاعب الترجي هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق الخطأ في مرماه، وذلك بعد تسديدة من رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول ارتطمت بلاعب الترجي وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وحقق النادي الأهلي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي اليوم بهدف دون رد في مباراة نهائي دوري الأبطال.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون خسارة، بواقع أخر 8 مباريات في النسخة السابقة 2022/23، و14 مباراة النسخة الحالية 2023/24.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.