«للقارة كبير واحد».. تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. النادي الأهلي بطل إفريقيا".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه: "‏للقارة كبير واحد"، كما حرص على نشر صورة لـ "دخلة" جماهير الأهلي قبل اللقاء.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.