تعرف على الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة اعتبارًا من 2025، حيث ستقام النسخة الأولى فى الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو فى العام المقبل.

وبعد تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا والعين الإماراتى بدوري أبطال آسيا، يشارك فى المونديال 5 أندية عربية، وهى:

الأهلي المصري

الترجي التونسي

الوداد المغربي

الهلال السعودي

العين الإماراتي

ووفقا لنظام البطولة، سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبدءا من دور الـ 16، تُقام مباراة واحدة بنظام الإقصاء والفائز يتأهل للدور القادم، ولن تكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وحتى الآن، تأهل لكأس العالم للأندية 2025 كل من بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - إنتر ميلان - بورتو - بوروسيا دورتموند - يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - بنفيكا – سالزبورج - الترجي الرياضي – صن داونز - أولسان هيونداي - أوكلاند سيتي - ريفر بليت.

بجانب أبطال القارات وهم: الأهلي، الوداد البيضاوي، الهلال السعودي، العين الإماراتي، أوراوا ريد الياباني، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون، بالميراس، فلامينجو، وفلومينينسي.

ويتبقى 4 مقاعد فقط لاستكمال الـ32 فريقا وهى بطل بطل كأس الكونكاكاف وبطل كأس الليبرتادوريس + مقعد بالتصنيف وبطل الدورى الأمريكى صاحب التنظيم.