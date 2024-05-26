الاتحاد السعودي يحدد قيمة شراء أفضل حارس في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لضم أفضل حارس مرمى في العالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مقابل 25 مليون إسترليني.

وبات التعاقد مع حارس مرمى جديد ضرورة ملحة لاتحاد جدة، حيث ارتبط بالتعاقد مع أكثر من اسم كبير في الدوريات الخمس الكبرى.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد أن اتحاد جدة مهتم بالحصول على توقيع البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والفائز بجائزة "فيفا" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويقدم اتحاد جدة 25 مليون إسترليني كعرض مبدئي لضم إيدرسون، الذي يفكر بالفعل في الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاهتمام السعودي بضم إيدرسون يعود إلى العام الماضي، لكن الأندية كانت مترددة في تقديم عرض مالي كبير لضم الحارس البرازيلي وقتها.

وأوضحت أن إيدرسون يحظى أيضا باهتمام من النصر السعودي، إذ يبحث عن بديل لديفيد أوسبينا، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.