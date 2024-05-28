الزمالك يعلن تجديد عقد مريم متولي نجمة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك رسمياً تمديد عقد مريم متولي نجمة الفريق الأول للكرة الطائرة “سيدات” في النادي في إطار خطة مجلس الإدارة نجو الحفاظ على إستقرار الفرق الرياضية.

وكشف الحساب الرسمي للنادي على موقع اتواصل الإجتماعي “فيسبوك” تمديد التعاقد مع مريم متولي معلقاً بـ: “ يا هنانا يا سعدنا .. مريم متولي عندنا .. أفضل لاعبة في أفريقيا تجدد عقدها مع نادي الزمالك ”.

ولعبت مريم متولي دوراً حاسماً في تتويج فريق الزمالك بطلاً لأفريقيا لمرتين على التوالي بجانب التأهل للمشاركة في بطولة العالم للاندية كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويسعى مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب لإنهاء ملف تجديد عقود لاعبات فريق الطائرة خلال الأيام القليلة المقبلة.