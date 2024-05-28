مساعد بيب جوارديولا السابق يوافق على تدريب تشيلسي لمدة خمس مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصحفي الايطالي الموثوق فابريزو رومانو ان نادي تشيلسي الانجليزي نجح في التعاقد مع المدير الفني الايطالي انزو ماريسكا ليكون المدير الفني الجديد للفريق اللندني خلفا للمدير الفني الارجنتيني والذي تمت اقالته مع نهاية الدوري الانجليزي موريسيو بوكيتينو .

وكان انزو ماريسكا والذي سبق له العمل مع الاسباني بيب جوارديولا مساعدا له في تدريب فريق مانشيستر سيتي قد قاد فريق ليستر سيتي للعودة الى الدوري الانجليزي الممتاز بعد موسم واحد قضاه الفريق في دوري الدرجة الاولى الانجليزي ليكون هدفا لادارة تشيلسي التي تسعى للتعاقد مع مدير فني شاب يستطيع العمل مع الفريق لفترة طويلة .

وقال فابريزو رومانو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس : تم التعاقد بين تشيلسي والمدير الفني انزو ماريسكا حيث تم الاتفاق على التعاقد لمدة خمس سنوات مع وضع بند يتيح لتشيلسي تمديد التعاقد لمدة موسم اضافي وهو ما يعني امكانية استمرار ماريسكا مع تشيلسي حتى عام 2030 .

واضاف رومانو : سيحصل نادي ليستر سيتي على تعويض مالي لم يتم الاعلان عنه مقابل انهاء التعاقد مع انزو ماريسكا الذي تولى تدريب الفريق لمدة موسم واحد فقط .

يذكر ان هناك العديد من المدربين ارتبط اسمهم بتدريب تشيلسي بعد اقالة موريسيو بوكيتينو منهم كيرين ماكينا مدرب فريق أيبسويتش تاون و تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الى جانب انطونيو دي زربي المدير الفني السابق لبرايتون .