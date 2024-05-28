يورو 2024 : فان دايك يختار منتخبين للمنافسة على اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - اكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزي ان منتخب هولندا سيذهب الى نهائيات بطولة يورو 2024 بألمانيا ولديه طموحات كبيرة للمنافسة على اللقب رغم عدم كونه احد المرشحين لرفع الكأس الاوربية في نهاية المشوار بملعب العاصمة الالمانية برلين .

وكان منتخب هولندا قد احرز اول واخر القابه في بطولة كأس اوربا عام 1988 بألمانيا الغربية انذاك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الاتحاد السوفيتي في ظل جيل تاريخي للكرة الهولندية بقيادة المدير الفني التاريخي في الكرة الهولندية رينوس ميشيلز و مجموعة من افضل الاعبين بقيادة رود خوليت وفرانك ريكارد وماركو فان باستن والحارس فان بروكلين .

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس اكد فيرجيل فان دايك ان هناك منتخبين يرشحهما لاحراز اللقب لانهما الاقوي حاليا في القارة الاوربية . الاول هو منتخب انجلترا الذي وصفه فان دايك بأنه منتخب كبير وقوي للغاية والثاني هو منتخب فرنسا ووصف المنافسة بين المنتخبين انها ستكون منافسة رائعة .

وقال فان دايك : لاشك ان اقامة البطولة في المانيا يمنحنا ميزة كونها قريبة للغاية من هولندا لذلك نأكل في مساندة كبيرة من جماهيرنا في المانيا وهو ما يجعل لنا قوة كبيرة في البطولة .

واضاف قائد فريق ليفربول : لدينا مجموعة كبيرة من الاعبين في المنتخبات المشاركة في اليورو وهو ما سيجعل بعض الصعوبة لدى المدير الفني ارني سلوت لاعداد الفريق قبل الموسم المقبل لكن ما سيحدث لنا سيحدث لباقي فرق الدوري الانجليزي ونتمنى ان نعود في الموسم القادم افضل مما كنا في الموسم المنتهي .