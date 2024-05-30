منتخب ألمانيا يرصد مكافآت ضخمة للاعبيه في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - رصد منتخب ألمانيا لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبيه من أجل التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات يورو 2024 في منتصف الشهر المقبل وستنكون المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا، أن منتخب ألمانيا رصد 50 ألف يورو لكل لاعب في حال الفوز بمباراة في دور المجموعات، فيما سيحصل كل لاعب على 100 ألف يورو في حال بلوغ دور ربع النهائي.

وسيحصل كل لاعب على 150 ألف يورو في حال التأهل إلى دور نصف النهائي، فيما سيحصل كل لاعب على 250 ألف يورو في حال حصد المركز الثاني، و400 ألف يورو في حال التتويج بالبطولة.

ويحصل كل لاعب في المنتخب الألماني على 400 ألف يورو مكافأة، في حال توجوا بكأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن منتخب ألمانيا يتواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا.