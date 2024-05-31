الامارات | بيانيتش.. تألق في ملاعب أوروبا وغابت بصمته مع الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، أن لاعب خط وسط فريق الشارقة البوسني ميراليم بيانيتش، لم يسجل أي هدف حتى الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وأن آخر هدف سجله في مسابقة الدوري كان في دوري الموسم المنصرم، علماً أن بيانيتش الذي انتقل إلى نادي الشارقة في سبتمبر 2022 قادماً من نادي برشلونة الإسباني بعقد انتقال حر لموسمين، كانت قيمته السوقية تبلغ لحظة انضمامه 9.5 ملايين يورو، لكنها انخفضت حالياً وفقاً لـ«ترانسفير ماركت» إلى أربعة ملايين يورو، وتراجع اللاعب إلى المركز الثالث من حيث القيمة السوقية للاعبي الشارقة، فيما يتصدر كايو لوكاس قائمة الأكثر قيمة سوقية بخمسة ملايين يورو، يليه في المركز الثاني لوان بيريرا بـ4.5 ملايين يورو.

وشارك بيانيتش (34 عاماً) هذا الموسم في 22 مباراة، منها 21 أساسياً بمجموع دقائق بلغت 1779 دقيقة، واكتفى بصناعة سبعة أهداف، فيما لعب في الدوري المنصرم 18 مباراة، منها 14 أساسياً بمجموع دقائق بلغت 1082 دقيقة، وسجل أربعة أهداف وصنع مثلها.

وبدا بيانيتش لاعباً عادياً هذا الموسم في العديد من المباريات التي شارك فيها أساسياً، على الرغم من الخبرة الفنية الكبيرة التي تمتع بها، كونه لعب سابقاً في صفوف أندية عالمية كبيرة مثل: برشلونة وليون الفرنسي من 2008 إلى 2011، وروما الإيطالي من 2011 إلى 2016، ويوفنتوس الإيطالي من 2016 إلى 2020، وبرشلونة الإسباني مرة أخرى في موسم 2020-2021، ومع بيشكتاش التركي في موسم 2021-2022، وأعلى قيمة سوقية قد وصل إليها اللاعب كانت 70 مليون يورو في 2018.

ويحتل فريق الشارقة حالياً المركز الخامس في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 39 نقطة، وودع هذا الموسم المنافسة على كل البطولات المحلية والخارجية.

ورغم أن مدرب الفريق، الروماني كوزمين، ظل يعتمد على بيانيتش لاعباً أساسياً ضمن تشكيلة الفريق، فإن بصمته الفنية مع الشارقة لاتزال غائبة، ولم يظهر بالصورة المقنعة.

وعند تعاقد الشارقة مع بيانيتش في بداية الموسم الماضي عقدت الجماهير آمالاً عليه، خصوصاً أن صفوف الفريق حينها كانت تضم أيضاً الإسباني باكو ألكاسير، الذي انتقل هذا الموسم إلى نادي الإمارات على سبيل الإعارة، واليوناني مانولاس، الذي رحل عن صفوف الفريق هذا الموسم، ورغم وجود هذا الثلاثي المخضرم في صفوف الشارقة، فإن الفريق أنهى الدوري المنصرم في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعدما فاز في 12 مباراة فقط من أصل 26 مباراة، وتعادل في سبع وخسر في مثلها.

سالم حديد: العبرة بالأداء لا القيمة السوقية

أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني، سالم حديد، أن المستوى الفني الذي ظهر به بيانيتش شكّل مفاجأة لجمهور الشارقة، وحتى لمتابعي الدوري المحلي، ولم يقدم الإضافة المطلوبة، على الرغم من أنه لاعب كبير ويتمتع بخبرة طويلة في الملاعب، إضافة إلى أن قيمته السوقية كانت عالية عند انتقاله للشارقة.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «لم يقم بيانيتش بسد الفراغ الذي أحدثه رحيل لاعب الفريق السابق إيغور كورنادو، لذلك فإن العبرة في لاعبي كرة القدم ليست في قيمتهم السوقية، وإنما في الأداء على أرض الوقع». وشدد حديد على أنه كان يجب على الجهاز الفني، وشركة كرة القدم، معرفة الظهور والأسباب التي أدت إلى عدم ظهور اللاعب بالمستوى الفني المطلوب.

وأشار حديد إلى أهمية إعادة النظر في كل المنظومة الخاصة بالفريق، وتقييم أداء اللاعبين الأجانب، وكذلك الجهاز الفني بناءً على رؤية فنية واضحة.

. 70 مليون يورو.. أعلى قيمة سوقية وصل إليها بيانيتش في 2018.

. 39 نقطة جمعها الشارقة من 25 مباراة في دوري أدنوك.