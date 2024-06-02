المتحدث الرسمي للزمالك: نجهز عرضًا ماليًا لـ"بوطيب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه يتم في الوقت الحالي تجهيز عرض مالي لعرضه على محامي خالد بوطيب من أجل حل هذه الأزمة.

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وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك يسير في كل الملفات بالتوازي سواء التجديدات أو الصفقات أو المستحقات المالية لجميع الألعاب، ولا توجد خلافات مالية مع جوزيه جوميز والمدرب البرتغالي سعيد جدا داخل نادي الزمالك وأصبح مشجع زملكاوي".

وأضاف: "هناك من يحاول انتقاد نجوم الزمالك بحثا عن الشهرة والترند، ونرفض فكرة الاستفزاز الدائم لجماهير القلعة البيضاء من بعض الإعلاميين، وسيكون هناك تحرك رسمي خلال الأيام المقبلة".

وأوضح: "سيكون هناك أخبار سعيدة بشأن فرع النادي بـ 6 أكتوبر، وقريبا سيتم الإعلان عنها بشكل كامل".