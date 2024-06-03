سيطرة مدريدية على تشكيلة الموسم بـ دوري أبطال أوروبا.. وفينيسيوس جونيور أفضل لاعب في البطولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، عن التشكيل المثالي من بطولة أبطال أوروبا، هذا الموسم 2023 – 2024، بعد فوز ريال مدريد بالمسابقة.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وجاء التشكيل الأفضل لـ دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند).

خط الدفاع: إيان ماتسين (بوروسيا دورتموند) – ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند) – أنطونيو روديجر (ريال مدريد) – داني كارفاخال (ريال مدريد).

خط الوسط: فيتينها (باريس سان جيرمان) – جود بيلينجهام (ريال مدريد) – مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – هاري كين (بايرن ميونخ) – فيل فودين (مانشستر سيتي).

وسيطر لاعبو ريال مدريد الإسباني، على الجوائز الفردية، حيث حصل فينيسيوس جوينور، على أفضل لاعب في البطولة، وحقق جود بيلينجهام، جائزة أفضل لاعب شاب، وفيدي فالفيردي على جائزة أفضل هدف في البطولة.