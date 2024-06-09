الهلال يتخذ قرار جديد بشأن نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الهلال السعودي وضع نجمه البرازيلي نيمار دي سيلفا في القائمة الصيفية وعدم تأجيله للقائمة الشتوية.



أكدت التقارير الصحفية برتغالية أن نيمار دي سيلفا أن الهلال قرر تسجيله في الكشوفات الصيفية، مضيفة أن التسجيل سيحدث في الأيام الأخيرة من السوق.

وتابعت التقارير، أن نيمار سيكون مكتمل الجاهزية بعد أسبوعين فقط من بداية الموسم القادم، وستتم إعادة اسمه إلى كشوفات نادي الهلال في القائمة الصيفية ولاصحة لتأجيل إعادة اسم اللاعب للفترة الشتوية.

وواصلت أن الهلال يريد الإبقاء على ميشيل حتى عودة نيمار في سبتمبر المقبل، بعد وصول عروض راغبة بالتعاقد مع ميشيل.

قدم نادي كروزيرو البرازيلي عرضا لضم ميشيل، و يريد إتمام صفقة انتقاله الآن ولا يريدون الانتظار حتى أغسطس أو سبتمبر.

وواصلت أن نادي فلامينجو قدما أيضًا عرضًا بقيمة 3 ملايين يورو للتعاقد مع ميشيل، وأشترط الهلال مبلغ 8 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي، وتثق إدارة نادي فلامينجو بحظوظها في كسب خدمات اللاعب.



موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال الجماعية

كشف مصدر مقرب من نادي الهلال موعد عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الموسم المنقضي وحرمته من المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.

وأكد المصدر أنه بحسب الخطة العلاجية الموضوعة حاليًا ستكون عودة نيمار للتمارين الجماعية للهلال ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر أن جيسوس طلب من الجهاز الطبي عدم الاستعجال في عودة اللاعب ومنحه الوقت الكافي للتعافي والتقوية والوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل المشاركة.

في سياق أخر طلب مدرب الهلال جورجي جيسوس طلب من إدارة النادي استمرار محمد الشلهوب في الجهاز الفني المساعد له، وذلك لدوره البارز والفعال مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.