شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يشيد بثلاثية الهلال.. ونيمار يواصل برنامجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الدرعية للسوبر السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024.

ورحب أمير منطقة الرياض بالجميع وهنأهم بتحقيق هذه الإنجازات، منوها لما تجده الأندية الرياضية بالمملكة من رعاية واهتمام من القيادة.

وحث أمير الرياض الجميع على مواصلة العمل بجد واجتهاد، متمنيا لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه ثمن رئيس شركة نادي الهلال اهتمام أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدما الشكر والتقدير له على الاستقبال والاهتمام، الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مؤكدا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.

من ناحية ثانية واصل قائد المنتخب البرازيلي ومحترف الفريق الكروي نيمار داسلفا برنامجه الـتأهيلي في بلاده خلال الإجازة التي منحها المدير الفني للهلال البرتغالي جورجي جيسوس، والتي تمتد شهرا، حيث سيعود اللاعبون إلى تدريباتهم بداية يوليو المقبل قبيل انطلاقة المعسكر الخارجي بالنمسا تحضيرا للموسم الكروي الجديد، وينتظر أن يدخل نيمار مرحلة التأهيل النهائية في هذا المعسكر بعد الإصابة التي تعرض لها «قطع في الرباط الصليبي»، في أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.