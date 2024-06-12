تطور في إصابة نيمار وتحديد موعد عودته للمشاركة مع الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي، عن تطورات إصابة البرازيلي نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وموعد عودته للمشاركة مع الزعيم.

وكان نيمار دا سيلفا، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، مع منتخب البرازيلي وغاب على إثرها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت صحيفة الرياض، أن نيمار سيكون جاهزًا للمشاركة مع الهلال السعودي بعد أسبوعين فقط من بداية الموسم المقبل.

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نيمار أصبح في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة بعد التزامه بفترة علاج وتأهيل، حيث سيعود للتدريبات الجماعية في شهر أغسطس المقبل.

وطلب جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، من الجهاز الطبي عدم الاستعجال في عودة نيمار ومنحه الوقت الكافي للتعافي والتقوية.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يشارك سوى في بعض المباريات، حيث لعب 5 لقاءات فقط.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم برصيد 96 نقطة، كما أنه حصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” قبل أيام على حساب النصر.