اخبار الرياضه

سعود عبد الحميد مطلوب في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النجم الدولي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال السعودي عروضًا للاحتراف في خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت الأنباء الواردة من أن سعود عبد الحميد يتلقى أكثر من عرض احتراف أوروبي، خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الأنباء أن اللاعب يحظى باهتمام الكثير من الأندية الأوروبية بسبب المستوى الراقي والكبير الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة من الهلال والمنتخب السعودي.

النصر يكثف مفاوضاته مع أليسون بيكر

كثفت إدارة نادي النصر مفاوضاتها مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق الإنجليزي من أجل التعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت مصادر مقربة من نادي النصر أن المدير الرياضي بالنادي هييرو يحاول إقناع الحارس أليسون بيكر بقبول العرض المقدم له وقبول فكرة اللعب في الدوري السعودي.

ويبحث النصر عن حارس مرمى متميز لدعم الفريق بعد رحيل الحارس الكولومبي أوسبينا، والذي تعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة مع الفريق طوال الموسم الماضي.

وكانت أنباء قد ترددت حول رفض اليسون بيكر العرض الأول الذي قدمته إدارة النصر له، إلا أن النادي رفض الاستسلام وقرر تقديم عرض جديد لحسم الصفقة هذا الصيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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