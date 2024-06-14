"بنظارات سوداء".. حراس الأهلي يظهرون بشكل جديد خلال المران (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فاركو غداً، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر حراس مرمى النادي الأهلي خلال المران، بنظارات سواء غير معتادة الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول سر ارتداء هذه النظارات.

والهدف من ارتداء حراس المارد الأحمر لهذه النظارات خلال التدريبات، هو زيادة سرعة رد فعل الحراس خلال المباريات بشكل كبير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريق من الجولة ال 11 بالمسابقة.

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