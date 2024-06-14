ألمانيا تكتسح أسكتلندا في افتتاحية يورو 2024

أكتسح منتخب ألمانيا، نظيره أسكتلندا، بنتيجة 4-1، في افتتاحية كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، والتي تقام على ملعب أليانز أرينا.

سجل فلوريا فيرتز، الهدف الأول لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 10، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 19، وأحرز كاي هافرتز، ثلاثية الألمان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وأضاف نيكلاس فولكروغ رابع أهداف المانشافت في الدقيقة 68، وجاء خامس الأهداف عن طريق إيمري تشان في الدقيقة 90+3.

وسجل هدف أسكتلندا الوحيد اللاعب أنطونيو روديجير في مرماه.

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ويقع منتخبا ألمانيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024، والتي تضم أيضًا كل من أسكتلندا المجر وسويسرا.

وبدأ يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر .

خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا .