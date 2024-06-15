بعد فوز الأهلي والزمالك.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت مساء الجمعة مباراتي الأهلي أمام فاركو والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، والمؤجلتان من الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

والتقى الأهلي أمام فاركو على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما أقيمت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ملعب المقاولون العرب.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فاركو والارتقاء 4 مراكز دفعة واحدة والوصول إلى النقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما نجح في العودة في المباراة والفوز على حساب سيراميكا كليوباترا رغم التأخر بهدف حتى الدقيقة 81.

ويواصل بيراميدز احتلال صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل بـ5 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- بيراميدز - 56 نقطة - 23 مباراة.

2- المصري - 39 نقطة - 24 مباراة.

3- زد - 37 نقطة - 23 مباراة.

4- الأهلي - 36 نقطة - 16 مباراة.

5- إنبي- 36 نقطة - 24 مباراة.

6- الاتحاد السكندري - 36 نقطة - 25 مباراة.

7- فيوتشر - 35 نقطة - 24 مباراة.

8- سموحة - 35 نقطة - 24 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 23 مباراة.

10- طلائع الجيش - 33 نقطة - 23 مباراة.

11- الزمالك - 31 نقطة - 18 مباراة.

12- الجونة - 30 نقطة - 25 مباراة.

13- الإسماعيلي - 27 نقطة - 25 مباراة.

14-البنك الأهلي- 23 نقطة - 25 مباراة.

15- بلدية المحلة - 22 نقطة -24 مباراة.

16- فاركو - 21 نقطة - 24 مباراة.

17- المقاولون العرب - 16 نقطة - 23 مباراة.

18- الداخلية - 15 نقطة - 24 مباراة.