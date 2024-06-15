4 مهاجمين على رادار الاهلي لتعويض رحيل موديست وكهربا

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع ثلاثة مهاجمين لضم أحدهم الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي أنتوني موديست ومحمود كهربا.

وفتح مسئولو المارد الأحمر خطًا من المفاوضات مع ثلاثة مهاجمين بالدوري المصري وهم أسمة فيصل لاعب البنك الاهلي، وأحمد أمين أوفا لاعب إنبي، وأحمد شريف لاعب فاركو، وأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر.

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واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل الثنائي أنتوني موديست بسبب عدم القناعة الفنية بمستواه الفني، كما استقر مسئولو الأحمر على رحيل محمود كهربا حال وصول عرض رسمي له من الدوري السعودي.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمس نظيره فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى النادي الاهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 16 مباراة.

وكان الأحمر قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد، ليحقق المارد الأحمر لقب البطولة 12 مرة من قبل وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.