ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التغريدات "إكس"، بعيد ميلاد المحترف المصري محمد صلاح، وكتب: "عيد ميلاد سعيد للملك المصري".

ويحتفل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت 15 يونيو، بعيد ميلاده الـ32، إذ أنه ولد في نفس اليوم عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدأ محمد صلاح مشواره الاحترافي مع فريق بازل السويسري، بعدها انضم إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم روما، وكان ليفربول محطته الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يظهر بـ"نيولوك".. والجمهور يعلق: "حلق ووشه نور" (صورة)