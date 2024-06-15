محمد شريف: "وقعت للزمالك قبل الأهلي.. وفشل الانتقال بسبب هذا اللاعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد شريف لاعب الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، توقيعه للزمالك قبل انتقاله إلى الأحمر، مشيرا إلى أن المفاوضات فشلت، بسبب محمد عنتر لاعب الأبيض السابق.

وقال شريف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "وقعت للزمالك عندما كنت في وادي دجلة، بعدما تواصل إيهاب جلال المدرب معي، وأخبرني أنه يحتاجني في الفريق، ولم يكن الأهلي طرفًا في ذلك الوقت، وتم التوقيع في جلسة حضرها إسماعيل يوسف وشريف إسلام، في الساعة الرابعة فجرًا، وكان الزمالك ينافس الأهلي على صفقة محمد عنتر، لذلك تأخروا في الاتفاق مع وادي دجلة، وشعرت أنهم ابتعدوا عن الصفقة".

وأضاف: "الأهلي تواصل معي يوم 30 يناير، ووقعت يوم 31 يناير، والموضوع انتهى خلال يومين فقط، والزمالك لم يطلب إيقافي لأنه كان يريد ضم عدة لاعبين في تلك الفترة، وخشي عدم قيدهم".