بعد صراع قصير مع المرض.. وفاة كيفن كامبل مهاجم أرسنال السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفي اليوم السبت كيفن كامبل مهاجم أرسنال ونوتنجهام فورست وإيفرتون السابق، عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد صراع مع المرض وأسبوعين من وجوده في المستشفى، وفقا لما أعلنته صحيفة "جارديان".

وكتب نادي أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "شعرنا بصدمة كبيرة عندما علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد صراع قصير مع المرض، كان كيفن محبوبًا من قبل الجميع في النادي، كلنا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب، ارقد بسلام يا كيفن."

ونعى نادي إيفرتون اللاعب، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "ليس مجرد بطل حقيقي في جوديسون بارك وأيقونة للعبة الإنجليزية، ولكنه شخص رائع أيضًا، كما يعرفه أي شخص قابله على الإطلاق".