رونالدينيو يتخلى على منتخب البرازيل.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد منتخب البرازيل رونالدينيو، منتخب بلاده قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، مشيرا إلى أنه "سيتخلى عنه".

وقال رونالدينيو في مقابلة مع قناة "كارتولوكو" على يوتيوب ونقلتها صحيفة ماركا: " الأمور لا تسير على ما يرام في منتخب البرازيل، هناك نقص في الشجاعة، ونقص في الروح، كل شيء مفقود، ولن أشاهد مباراته في كوبا أمريكا "سأتخلى عن البرازيل"، ولم يكشف عن سبب هذا الانتقاد بالتحديد لمنتخب السيليساو.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الجمعة المقبل، ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب كل من، كولومبيا، باراجواي وكوستاريكا.