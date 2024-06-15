ثنائي برشلونة وثلاثي ريال مدريد.. تشكيل مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا التشكيل الرسمي لمواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي ريال مدريد ناتشو وكارفخال، بالإضافة إلى ثنائي برشلونة بيدري ولامين يامال.

كما شهد تشكيل كرواتيا مشاركة مودريتش لاعب ريال مدريد وجفارديول مدافع مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - ناتشو - لو نورمان - كارفخال.

خط الوسط: فابيان - رودري - بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - موراتا - لامين يامال.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش - جوسيب سوتالو - مارين بونجراتشيتش - جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش - بروزفيتش - كوفاسيتش.

خط الهجوم: لوفرو ماير - أنتي بوديمير - أندري كراماريتش.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على الملعب الأوليمبي برلين.

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