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ثنائي برشلونة وثلاثي ريال مدريد.. تشكيل مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا التشكيل الرسمي لمواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي ناتشو وكارفخال، بالإضافة إلى ثنائي بيدري ولامين يامال.

كما شهد تشكيل كرواتيا مشاركة مودريتش لاعب ريال مدريد وجفارديول مدافع مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - ناتشو - لو نورمان - كارفخال.

خط الوسط: فابيان - رودري - بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - - لامين يامال.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش - جوسيب سوتالو - مارين بونجراتشيتش - جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش - بروزفيتش - كوفاسيتش.

خط الهجوم: لوفرو ماير - أنتي بوديمير - أندري كراماريتش.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على الملعب الأوليمبي برلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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