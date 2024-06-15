على طريقة ميسي.. لامين يامال يتلاعب بجفارديول في مباراة إسبانيا وكرواتيا (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلاعب الصغير لامين يامال لاعب المنتخب الإسباني، بجفارديول مدافع منتخب كرواتيا وفريق مانشستر سيتي.

وجاءت لقطة تلاعب لامين يامال بجفارديول، شبيهة بمراوغة ليونيل ميسي لنفس المدافع الكرواتي في كأس العالم قطر 2022.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني لحصد مونديال قطر بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.



اقرأ ايضًا:



إسبانيا ضد كرواتيا.. لامين يامال يواصل تحقيق الأرقام التاريخية في بطولة اليورو (فيديو)

مدرب برايتون الجديد أصغر من 6 لاعبين بالفريق.. من هم؟