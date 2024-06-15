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على طريقة ميسي.. لامين يامال يتلاعب بجفارديول في مباراة إسبانيا وكرواتيا (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلاعب الصغير لامين يامال لاعب المنتخب الإسباني، بجفارديول مدافع منتخب كرواتيا وفريق مانشستر سيتي.

وجاءت لقطة تلاعب لامين يامال بجفارديول، شبيهة بمراوغة ليونيل لنفس المدافع الكرواتي في كأس العالم قطر 2022.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني لحصد مونديال قطر بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.


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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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