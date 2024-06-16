رد صادم من رافينيا على تصريحات رونالدينيو بشأن مقاطعة مباريات البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتقد الأسطورة البرازيلية، رونالدينيو، منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال رونالدينيو في مقابلة مع قناة "كارتولوكو" على يوتيوب: "الأمور لا تسير على ما يرام في منتخب البرازيل، هناك نقص في الشجاعة، ونقص في الروح، كل شيء مفقود، ولن أشاهد مباراته في كوبا أمريكا "سأتخلى عن البرازيل"، ولم يكشف عن سبب هذا الانتقاد بالتحديد لمنتخب السيليساو".

ورد رافينيا في تصريحات نقلها موقع "Football Talk": "رونالدينيو يقول أنه لن يشاهد منتخب البرازيل؟، قبل أيام كان يراسل فينيسيوس جونيور ويطلب منه تزويده بالتذاكر حتى يتمكن من الحضور ومشاهدة مباراة المنتخب".

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الجمعة المقبل، ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب كولومبيا، وباراجواي وكوستاريكا.

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