طارق سليمان: حققت 15 بطولة مع الأهلي.. وهذه أسباب تراجع المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق أنه حقق 15 بطولة مع المارد الأحمر مبديا سعادته برحلته داخل القلعة الحمراء، وأنه سعيد بالعمل مع المقاولون العرب.

أضاف طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية أن مباراة السوبر في الامارات امام الزمالك كلمة السر في استمراري بالجهاز الفني للأهلي ٤ مواسم، مضيفا أن الأهلي بينجح أي حد.

المقاولون:

وأشار سليمان أن نتائج المقاولون تتحسن في الفترة الأخيرة بشدة لتخطي المرحلة الصعبة، وأي مدير فني يتولى المهمة في منتصف الموسم تكون مهمته أصعب لإنه لم يختار اللاعبين.

وواصل: المقاولون يعاني من أزمة الاصابات ولدينا 10 لاعبين اجروا عمليات جراحية، والمقاولون استفاد كثيرا من فترة التوقف الأخيرة في الدوري لتصحيح الأخطاء.

وأشار إلى أن المقاولون استفاد كثيرا من فترة التوقف الأخيرة في الدوري لتصحيح الأخطاء.