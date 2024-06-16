يورو 2024.. ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الافتتاحية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية اسدال الستار علي الجولة الافتتاحية لبطولة اليورو، بعدما حقق منتخب سويسرا، فوزًا غاليًا على نظيره المجر بنتيجة 3-1، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

تقم منتخب سويسرا، عن طريق كوادو دواه في الدقيقة 12 ، بينما استطاع ايبيشر أن يسجل هدفًا رائعًا لـ سويسرا في الدقيقة 45، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم سويسرا.

ثم أدرك منتخب المجر التعادل في الدقيقة 66 برأسية من بيرناباس فارجا تقلص الفارق لهدف مقابل أثنين.

ثم حسم الفوز اللاعب برييل إيمبولو لصالح سويسرا بالهدف الثالث في شباك المجر في الدقيقة 90+3.

وكانت ألمانيا قد تمكنت من سحق نظيرتها أسكتلندا أمس الجمعة بخماسية مقابل لا شيء وتمكنت من الفوز بـ صدارة المجموعة الأولى.



ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الافتتاحية

1- ألمانيا 3 نقاط

2- سويسرا 3

3- المجر 0

4- أسكتلندا 0