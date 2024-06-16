شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى اللقب الـ40.. مشوار الأهلى فى النسخة الجديدة لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 05:00 ص

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والألومنيوم فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ويلتقي الأهلي مع الألومنيوم 19 يوليو المقبل، فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الأهلي والألومنيوم بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب المصري مباراتين أمام كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والألومنيوم فى دور الـ32 من البطولة، يوم 29 مايو الماضي، قبل أن يتم تأجيلها.



الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.



ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 حال الفوز على الألومنيوم نظيره فاركو.



وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي، مع الفائز من البنك الأهلى والمصري البورسعيدى.



وفي حال التأهل لنصف النهائي سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) مع أبو قير للأسمدة، والفائز من الترسانة والجونة.