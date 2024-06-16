شكرا لقرائتكم خبر عن صراع المقدمة فى الدوري المصري قبل افتتاح الجولة الـ"26" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع عيد الأضحى المبارك. ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة قوية بين الفريقين اللذين يرغبان فى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

ترتيب خماسى المقدمة في الدوري المصري:

بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة

المصري 39 نقطة من 24 مباراة

زد إف سى 37 نقطة من 23 مباراة

الأهلى 36 نقطة من 16 مباراة

إنبى 36 نقطة من 24 مباراة

صراع بيراميدز مع الأهلى والزمالك



يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجبشيان ليج الأول فى تاريخه.



بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة فى المركز الأول

الاهلى 36 نقطة من 16 مباراة فى المركز الرابع

الزمالك 31 نقطة من 18 مباراة فى المركز الحادى عشر.