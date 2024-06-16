شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يبحث عن حلول لتعويض غياب عمر جابر أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك ، العديد من الحلول لتعويض غياب عمر جابر الظهير الأيسر عن مواجهة المصرى البورسعيدي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ويرغب المدير الفني فى تعويض هذا النقص فى ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الزمالك، ومن أبرز الحلول التي يدرسها جوميز لتعويض غياب عمر جابر هو الدفع بالسنغالى إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المصري البورسعيدى مع مودرن فيوتشر سلبياً بآخر ظهور فى المسابقة.