برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الكولومبي لويس دياز من صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بطلب من هانز فليك المدير الفني الجديد للفريق.

برشلونة يستهدف التعاقد مع لويس دياز

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن لويس دياز يحظى باهتمام كل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة مع تغيير إدارة ليفربول وتولي مايكل إدواردز منصب المدير التنفيذي.

وتابعت الصحيفة، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة معجب بالكولومبي لويس دياز ويمكن لبرشلونة بيع رافينيا لتمويل التعاقد مع جناح ليفربول.



واكدت الصحيفة، أن انتقال لويس دياز إلى برشلونة بات مرتبطا بحسب الخطة المالية التى ستعتمدها رابطة الدوري الإسباني للنادي.