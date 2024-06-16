جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في السابعة مساء غد الإثنين، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة المصري البورسعيدي، خلال المران الأخير اليوم.

ومن المنتظر، أن يعلن جوزيه جوميز عن قائمة المباراة، عقب المران، على يتوجه الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري، بعد خوض 18 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 5.