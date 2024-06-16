موعد مباراة منتخب ايطاليا المقبلة في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب إيطاليا تحقيق فوزا صعبا ضد نظيره ألبانيا بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأوروبية رفقة كل نمن (كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا).



إيطاليا تواجه إسبانيا في يورو 2024:

ويلتقي منتخب إيطاليا نظيره إسبانيا مساء الخميس المقبل 20 يونيو على ملعب فيليتنس أرينا، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية.

وحصد منتخب إيطاليا النقاط الثلاث الأولى له، في رسالة تحذير لجميع المنافسين في تلك البطولة.

وتذاع مباراة إسبانيا وإيطاليا عبر قنوات بي ان سبورتس ماكس، الناقل الرسمي لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشمال إفريقيا.