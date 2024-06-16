صدمة لـ كولر قبل مواجهة الزمالك في الدوري

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة، وذلك قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتلقى كولر صدمة بشأن مدة غياب الفلسطيني وسام أبو علي وعدم لحاقه بمباراة الزمالك القادمة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض وسام أبو علي لجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد لبنان، ضمن مباريات تصفيات آسيا.

وأبلغ طبيب الاهلي أحمد جاب الله، السويسري مارسيل كولر بحاجة وسام أبو علي إلى فترة تأهيل لن تقل عن ثلاثة أسابيع قبل إعلان جاهزيته لخوض المباريات، ما يعني خروج اللاعب من حسابات كولر في مباراة القمة القادمة.

وحقق الاهلي الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.