بهذه الرسالة.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم فريق ليفربول، على تهنئة الأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا".

وشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني، خلال الأيام الماضية، في مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026، وأحرز هدفا في المواجهة الأخيرة.

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