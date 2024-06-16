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بهذه الرسالة.. محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ونجم فريق ، على تهنئة الأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا".

وشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني، خلال الأيام الماضية، في مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026، وأحرز هدفا في المواجهة الأخيرة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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