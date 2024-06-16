شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مهمة عن ملف صفقات الأهلي فى صيف 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 03:20 م

يكشف مسئولو النادي الأهلى مفاوضاتهم مع أكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز بالفريق قبل مطلع الموسم الجديد، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ونستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلبات كولر وصفقات الأهلي في صيف 2024.

س: ما هي طلبات مارسيل كولر فى الموسم المقبل لتدعيم الأهلي؟

ج: حدد السويسري كولر طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري.

س: ما هي المراكز التي تحتاج تدعيماً فى الأهلي؟

ج: حسب رؤية المدرب السويسري فإن الأخير يرغب فى ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح، على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

س: هل حسم الأهلي أى صفقات بشكل رسمي حتى الآن؟

ج: وفقاً للمعلومات المُتاحة والواردة من داخل القلعة الحمراء فإن الأهلي لم يحسم أى صفقة بشكل رسمي حتى الآن.

س: هل تراجع الأهلي بالفعل عن صفقتي محمد كانوتيه ويوسف أيمن؟

ج: هذا صحيح.. فرغم الدخول في مفاوضات مكثفة مع الثنائي إلا أن النادي تراجع فى النهاية عن ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بسبب عدم قناعة مارسيل كولر بقدراته الفنية، كما تراجع الأهلي عن ضم كانوتيه بعدما أقنع مسئولو النادي مارسيل كولر بتراجع أرقام المهاجم البوركينابي الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي جروزني الروسي ليبتعد الأهلي عن ضم الصفقتين.

س:هل حسم الأهلي موقف المُعارين لأندية محلية؟

ج: لا.. إدارة النادي طالبت مارسيل كولر بحسم هذا الملف، خاصة أن هناك لاعبين مُعارين طلبوا حسم موقفهم وفي مقدمتهم الجزائري أحمد القندوسي الذي تألق مع سيراميكا هذا الموسم.