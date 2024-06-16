ياسر رشاد - القاهرة - البث المباشر لمشاهدة مباراة هولندا وبولندا يلا شوت في يورو 2024 بدون تقطيع

البث المباشر لمشاهدة مباراة هولندا وبولندا يلا شوت في يورو 2024 بدون تقطيع ، في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، يستعد منتخب هولندا لمواجهة منتخب بولندا اليوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، وذلك على أرضية ملعب فولكسبارك في ألمانيا. تعد هذه المباراة جزءًا من الجولة الأولى في المجموعة الرابعة، التي تشمل أيضًا منتخبي فرنسا والنمسا. يسعى المنتخبان لتحقيق بداية قوية في البطولة، ما يجعل هذه المواجهة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

مشاهدة مباراة هولندا وبولندا في يورو 2024 بث مباشر

تعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لمنتخب هولندا لإثبات جدارته كأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب. يدخل المنتخب الهولندي البطولة تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، ومع ذلك، يعاني الفريق من بعض الإصابات التي قد تؤثر على أداء الفريق. فقد اضطر كومان لاستبعاد بعض اللاعبين البارزين مثل تيون كووبميينيرز وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة. على الرغم من هذه الغيابات، يظل المنتخب الهولندي محتفظًا بقدرات تنافسية عالية بفضل تواجد لاعبين مميزين مثل فيرجيل فان دايك وممفيس ديباي.

أهمية المباراة للمنتخب الهولندي

يمثل اللقاء أمام بولندا أول اختبار حقيقي للمنتخب الهولندي في البطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مما يضعه في موقع جيد قبل مواجهة فرنسا في الجولة الثانية. الفوز في المباراة الأولى يعزز من فرص التأهل للأدوار الإقصائية، ويوفر دفعة معنوية قوية للفريق.

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وبالرغم من التفوق التاريخي للمنتخب الهولندي في مواجهاته مع بولندا، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 12 مباراة جمعت بينهما، فإن الفريق يدرك أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأداء في الملعب.

موقف المنتخب البولندي

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب البولندي اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة. يمتلك الفريق نجومًا بارزين مثل روبرت ليفاندوفسكي الذي يشكل تهديدًا دائمًا للدفاعات المنافسة. يسعى المنتخب البولندي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى، مما يعزز من فرصه في المنافسة على التأهل من المجموعة الرابعة. يعي الفريق أن تحقيق مفاجأة أمام منتخب بحجم هولندا سيكون دفعة كبيرة في مشواره بالبطولة.

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين

من المتوقع أن يدخل المنتخب الهولندي بتشكيل قوي يعتمد على الأسلوب الهجومي:

حراسة المرمى: جاستن بيلو

جاستن بيلو خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، دالي بليند

دينزل دومفريس، ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، دالي بليند خط الوسط: مارتن دي رون، فرينكي دي يونج (بديله بسبب الإصابة)، جيني فينالدوم

مارتن دي رون، فرينكي دي يونج (بديله بسبب الإصابة)، جيني فينالدوم خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دونييل مالين

في المقابل، يتوقع أن يدخل المنتخب البولندي بتشكيل يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

فويتشيك شتشيسني خط الدفاع: بارتوش بيريشينسكي، يان بدناريك، كميل غليك، ماشي ريبوس

بارتوش بيريشينسكي، يان بدناريك، كميل غليك، ماشي ريبوس خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، جريجورش كريتشوفياك، كميل جروشيتسكي

بيوتر زيلينسكي، جريجورش كريتشوفياك، كميل جروشيتسكي خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك، كارول سفيدرسكي

القنوات الناقلة وموعد المباراة

سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. يمكن للمشاهدين ضبط التردد التالي لمتابعة المباراة بجودة عالية:

التردد: 11013

11013 القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات معدل الترميز: 27500

27500 معامل الاستقطاب: أفقي

تاريخ المواجهات السابقة

لم يخسر المنتخب الهولندي أمام نظيره البولندي في آخر 12 مباراة جمعت بينهما، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5. يعود آخر فوز لبولندا على هولندا إلى عام 1979. تاريخ المواجهات بين الفريقين يظهر تفوقًا واضحًا لصالح منتخب الطواحين، مما قد يمنحهم ثقة إضافية في مباراة اليوم.

التوقعات والأهمية الاستراتيجية

يمثل الفوز في المباراة أهمية استراتيجية كبيرة للمنتخب الهولندي، حيث يمنحهم بداية قوية في المجموعة الرابعة ويعزز من فرصهم في التأهل للدور التالي. من ناحية أخرى، يسعى المنتخب البولندي لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة على التأهل. الأداء القوي في هذه المباراة يعد بمثابة رسالة لبقية الفرق في المجموعة حول جاهزية وإصرار كلا الفريقين على المضي قدمًا في البطولة.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب فولكسبارك لمتابعة المواجهة المثيرة بين هولندا وبولندا في الجولة الأولى من يورو 2024. سواء كنت من مشجعي المنتخب الهولندي أو البولندي، فإن هذه المباراة تعد بجرعة عالية من الحماس والإثارة. تأكد من ضبط تردد القناة والجلوس لمتابعة هذا اللقاء المرتقب مباشرةً بجودة عالية، واستمتع بمشاهدة واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في البطولة.