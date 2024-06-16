بديل معلول.. الاهلي يفتح المفاوضات مع بطل الدوري المغربي

دخلت إدارة النادي الاهلي، في مفاوضات مع لاعب جديد خلال الأيام الأخيرة لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن الاهلي وجد ضالته في مركز الظهير الأيسر في صفوف الرجاء الرياضي المغربي.

وأشار موقع “le360 سبورت” المغربي، أن الاهلي فشل في التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي بسبب اختلاف مالي مع النادي ووكيل اللاعب.

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وأكمل الموقع المغربي بأن الاهلي، وضع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق في الصيف بعد الموسم المتميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه.

وأشارت التقارير الصحفية بأن الاهلي يواجه مشكلة في رغبة النادي المغربي حيث يرفض التفريط في أي لاعب بعد الفوز ببطولة الدوري رغبة في العودة للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا.

وكان بلعمري قد انضم إلى صفوف الرجاء بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر من الفتح الرباطي حيث شارك هذا الموسم في 30 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.