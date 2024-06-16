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الامارات | موقف رائع من كريستيانو رونالدو في عيد الأضحى

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رائع من في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له برفقة زملائه في نادي النصر مع تعليق "عيدكم مبارك".

ويستعد كريستيانو رونالدو إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في كأس أوروبا على الأراضي الألمانية في البطولة الـ11 الكبرى التي يخوض غمارها، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14 هدفا).

وتستهل البرتغال مشوارها القاري بمواجهة التشيك في لايبزيغ بعد غد الثلاثاء، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 يونيو الحالي.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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