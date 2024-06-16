تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهدتف في اللقاء الضس بجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري لبممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص امام المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ طلائع الجيش مباراته أمام المقاولون العرب بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عمرو طارق - يسرى وحيد - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقى - على حمدى - - أحمد سمير.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن زولا - جودوين شيكا - موسى دياوارا

بينما بدأ المقاولون العرب مباراته أمام طلائع الجيش بتشكبل ضم كل من:

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

في الدفاع: فاروق كابور، أحمد مودي، أمير عابد، جوزيف اوشايا، محمد مجلي.

في الوسط: جواكيم اوجيري، محمد عبد الناصر، امادو انياص، محمود مانجا.

في الهجوم: محمد سالم.

ويتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كلا من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.