شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر الأبرز.. الزمالك يفتقد جهود 13 لاعبا أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 13 لاعبًا في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من دور NILE ( الدوري المصري الممتاز).

وجاءات غيابات الزمالك أمام المصري كالتالى:

1- شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية).

2- أحمد فتوح (إصابة في الكاحل).

3- سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية).

4- مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

5- محمود الونش (صليبى).

6- أحمد حمدى (صليبى).

7- محمد عبد الشافى (صليبى).

8- محمد عاطف (إصابة في الركبة).

9- سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة).

10- محمود علاء (فنى).

11- مهاب ياسر (إصابة).

12- عمر جابر (إيقاف)

13- ناصر ماهر (إصابة)

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.