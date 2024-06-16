شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المقاولون وطلائع الجيش فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا المقاولون العرب وطلائع الجيش سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة (دورى NILE) الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: فاروقا نور الدين – أحمد عبد العزيز "مودي" – أمير عابد – جوزيف أوشايا.

الوسط: محمد مجلي – محمد عبد الناصر.

خط الهجوم: جواكيم أوجيري - مامادو نياس – محمود أبو الفتوح ومحمد سالم

بينما يتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كل من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد عبد الرحمن.

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي - أحمد سمير.

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى دياوارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حميد ماو، أحمد الشيخ، كريم طارق، إسلام محارب، عماد معوض، محمد دياب، محمد هانى، عمر طارق، بول جوليوس.

ويحجز طلائع الجيش المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.