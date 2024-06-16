سلوفينيا تفرض التعادل على الدنمارك في يورو 2024

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة منتخب الدنمارك مع نظيره سلوفينيا بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وأقيمت مواجهة الدنمارك وسلوفينيا، في أولى مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، بمدينة شتوتجارت الألمانية.

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وسجل هدف التقدم لصالح منتخب الدنمارك اللاعب إيركسن في الدقيقة 17، وأدرك إيريك يانجا هدف التعادل لـ منتخب سلوفينيا في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخبين نقطة واحدة في بداية مشوارهما في اليورو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إنجلترا وصربيا.

تشكيل منتخب سلوفينيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: زان كارنيكنيك- دركشيتش- جاكا بيجول- إيريك جانزا.

وسط الميدان: بيتر ستوجانكوفيتش- أدم جنيزدا- تيمي ماكس.

خط الهجوم: أندراز سبورار- بنجامين سيسكو- يان ملاكار.

تشكيل منتخب الدنمارك

الحارس: كاسبر شمايكل.

الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستينسن- يانيك فيستيرجارد.

الوسط: أليكساندر باه- مورتين هيولماند- بيير إميل هويبيرج- فيكتور كريستيانسين- كريستيان إريكسين.

الهجوم: جوناس وايند- راسموس هويلوند.