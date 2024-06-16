إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، مع الفريق الأبيض.

وقال مهيب، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “وسطاء تواصلوا مع جوميز لتدريب الخليج السعودي.. والمدرب ينتظر وصول العرض الرسمي حال استمرار المفاوضات”.

وحقق المدرب البرتغالي، بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع نادي الزمالك، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية.

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