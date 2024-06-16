إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، مع الفريق الأبيض.
وقال مهيب، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “وسطاء تواصلوا مع جوميز لتدريب الخليج السعودي.. والمدرب ينتظر وصول العرض الرسمي حال استمرار المفاوضات”.
وحقق المدرب البرتغالي، بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع نادي الزمالك، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية.
اقرأ أيضًا: أبرزها الاهلي.. 7 مباريات نارية لـ الزمالك في 20 يوما
ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة المصري، غداً الاثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، التي لعبت الجمعة الماضية.
ويحتل نادي الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 18 مباراة.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله “نيمار”.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.
خط الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.