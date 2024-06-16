الاهلي السعودي يطيح بـ 20 لاعبًا في الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن نية إدارة نادي الاهلي السعودي، الإطاحة بعدد كبير من لاعبين الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

أكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر منصة إكس أن الاهلي السعودي يسعى للتخلص من أكثر من 20 لاعبًا في إطار تقليص القائمة استعدادًا للموسم الجديد.

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من بين اللاعبين المغادرين، من المتوقع أن يكون القائد المخضرم عبدالله عطيف، حيث بات خارج حسابات النادي تمامًا في الموسم المقبل.

يأتي قرار تقليص القائمة تماشياً مع لوائح دوري روشن لكرة القدم التي تسمح بقيد 25 لاعبًا فقط في الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي حقق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم في الموسم الماضي خلف النصر.

لا يزال مصير المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع النادي الاهلي السعودي للموسم المقبل غامضًا، بينما تتواصل التطورات حول القائمة النهائية للفريق.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي مصير المدير الفني خلال الفترة المقبلة سواء بالاستمرار أو الرحيل والتعاقد مع مدرب جديد.