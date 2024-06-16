الاهلي يتواصل مع ميتلاند بسبب إمام عاشور والزمالك

تواصل مجلس إدارة النادي الاهلي مع نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الساعات الماضية بشأن إمام عاشور، لاعب الأحمر الحالي والفريق الدنماركي سابقا.

وجاءت الاتصالات بين الطرفين من أجل دفع القسط الثاني في صفقة انتقال إمام عاشور، من ميتلاند الدنماركي إلى الاهلي.

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تبلغ قيمة القسط الثاني 1.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي ما دفعه الأهلي حتى الآن 2.1 مليون دولار من أصل 3 ملايين دولار هي قيمة الصفقة.

تم الاتفاق على خصم 60 ألف دولار من القسط الثاني، تُمثل 5% من قيمة الصفقة، وهي نسبة الرعاية للأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل سن 23 عامًا (غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك) قبل احترافه في الدنمارك.

انتقل إمام عاشور إلى صفوف الاهلي قادمًا من ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل بداية الموسم الجاري.

لعب عاشور دورًا هامًا في تتويج الاهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وفي سياق اخر يستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الثلاثاء المقبل.